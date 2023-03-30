Из похищенных на Запорожской АЭС ядерных отходов могут сделать "грязную бомбу", — СМИ

Из каждой тонны природного урана получается до 6 кг материала, пригодного для вооружений. По словам эксперта по обнаружению ядерных материалов доктора Арнаба Басу, война в Украине создала идеальные условия для контрабанды радиоактивных материалов.

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На территории Запорожской АЭС находится существенный объем отработанного ядерного топлива, которое могут использовать в самодельных взрывных устройствах, известных также как "грязные бомбы". Об этом заявил эксперт по обнаружению ядерных материалов доктор Арнаб Басу, сообщает The Mirror.

По его словам, вероятность бесконтрольного доступа к таким материалам также выросла, поэтому необходимы дополнительные меры из-за присутствия на территории ЗАЭС российских войск.

Утверждается, что война в Украине создала идеальные условия для контрабанды радиоактивных материалов, которые могут оказаться "не в тех руках" и использоваться для создания грязных бомб.

Инспекторы ООН по ядерному надзору недавно обнаружили бочки с ураном, которые исчезли прежде.

Случай в Ливии

"В последние несколько недель в Ливии внезапно были похищены две с половиной тонны урана, которые впоследствии удалось найти. Но подобное случается, и если эти материалы окажутся не в тех руках, можно ожидать инцидентов с использованием разных бомб", — пояснил он.

Из каждой тонны природного урана можно получить до 6 кг материала, пригодного для вооружений.

По слов эксперта, подобные случаи, когда бы применялись так называемые "грязные бомбы" еще не фиксировались. Но были три попытки изготовить подобные устройства.

"Грязная бомба" — потенциальный источник радиации, т.к. радиоактивное вещество в сочетании с обычной взрывчаткой может разлететься на достаточно широкие площади.

"Поэтому, эффект может быть достаточно разрушительным, не столь масштабным смысле потери большого количества жизней или масштабных разрушений [как при ядерном взрыве], но общий эффект сродни катастрофе", — пояснил Басу.

Напомним, что 30 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об итогах посещения территории ЗАЭС и заявил, что защитить АЭС уже невозможно.

Поездке в Запорожскую область предшествовал совместный с Владимиром Зеленским и Рафаэлем Гросси визит на Днепровскую ГЭС. Представитель Агентства смог оценить поврежденную дамбу на электростанции, которую атаковали российские силы.