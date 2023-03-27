"Поддерживает ядерную безопасность ЗАЭС": Зеленский и Гросси посетили Днепровскую ГЭС (фото)

Президент Украины показал гендиректору МАГАТЭ повреждения дамбы на ГЭС, которую атаковали российские войска. После встречи с Зеленским Рафаэль Гроссии отправится на ЗАЭС в оккупированном Энергодаре.

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Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта посетил вместе с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси Днепровскую гидроэлектростанцию в Запорожье. Об этом Гросси сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, объект является важной частью системы, которая поддерживает ядерную безопасность Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. Зеленский также показал гендиректору МАГАТЭ повреждения дамбы на ГЭС, которую атаковали российские войска.

"Я встретился с Владимиром Зеленским сегодня в Запорожье и провел насыщенный обмен мнениями по вопросам защиты Запорожской АЭС и ее персонала. Я подтвердил полную поддержку со стороны МАГАТЭ ядерных объектов Украины", — написал Гросси.

Кроме того, 25 марта в МАГАТЭ сообщали, что Рафаэль Гросси на этой неделе посетит захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС в Энергодаре. Это будет его второй визит на объект.

"Я решил снова поехать на Запорожскую АЭС, чтобы собственными глазами увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь уменьшить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", — сказал Рафаэль Гросси.

Напомним, 27 марта Владимир Зеленский также посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Он поблагодарил военных за защиту страны и вручил военным ордены, а также заслушал доклад командования об обстановке на линии соприкосновения.

23 марта в МАГАТЭ сообщили, что не будут создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. По словам главы организации Рафаэля Гросси, реализация этой инициативы привела бы к тому, что за пределами зоны было бы огромное скопление вооружения.