"Трудно воплотить": в МАГАТЭ передумали создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

По словам главы организации Рафаэля Гросси, реализация этой инициативы привела бы к тому, что за пределами зоны было бы огромное скопление вооружения.

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Планы о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре отменяются. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время семинара в Американском неправительственном совете по международным отношениям 22 марта.

По его словам, этот вопрос больше не рассматривается, потому что его трудно воплотить в реальность. Он отметил, что вокруг демилитаризованной зоны было бы огромное скопление вооружения.

Кроме того, Гросси отметил, что реализация этой инициативы означала бы легитимацию российских войск на территории Запорожской области со стороны организации.

"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — через более чем один километр от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это", — сказал глава МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси отметил, что теперь у организации другой план и она сконцентрирует свои усилия на безопасности ЗАЭС. Он добавил, что важно, чтобы атомную станцию не обстреливали и не использовали ее территорию для ведения военных действий.

Напомним, 22 марта Гросси заявил, что ЗАЭС могут отключить от энергосистемы Украины. По его словам, ситуация на станции остается неустойчивой и существует вероятность отключения атомной станции от последней резервной линии электропередачи.

15 марта глава МАГАТЭ сообщил, что было найдено "жизнеспособное решение" для обеспечения безопасности ЗАЭС. Он рассказал, что несколько месяцев работал над предложением касательно урегулирования ситуации на Запорожской АЭС, однако оно требует международной поддержки.