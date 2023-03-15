"Жизнеспособное решение": на ЗАЭС может быть обеспечена безопасность, – МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что несколько месяцев работал над предложением касательно урегулирования ситуации на Запорожской АЭС, однако оно требует международной поддержки.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о наличии "жизнеспособного решения" для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции, захваченной Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом глава МАГАТЭ сказал во время выступления Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает "Укринформ".
"Конечно, это (решение – ред.) должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня создалось впечатление, что мы имеем на столе жизнеспособное решение", — заявил Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ отметил, что работал над планом по обеспечению защиты ЗАЭС в течение нескольких месяцев и добавил, что реализация упомянутого решения требует поддержки со стороны международного сообщества.
"И я почувствовал на прошлой неделе, когда самая большая атомная электростанция в Европе в шестой раз была вынуждена включить аварийные дизельные генераторы, что мы не должны оказаться в таком положении", — сказал глава организации.
Напомним, что 10 марта МАГАТЭ и более 30 стран призвали Российскую Федерацию вывести своих военнослужащих и военную технику с территории Запорожской АЭС и передать управление станцией Украине.
Данное заявление прозвучало на фоне новостей о шестом обесточивании Запорожской АЭС из-за обстрелов ВС РФ 9 марта. Рафаэль Гросси отметил, что если так будет продолжаться, то ситуация с ЗАЭС может плохо закончиться.
На прекращение подачи электроэнергии в ЗАЭС, спровоцированное атакой ВС РФ, отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства заявил, что ядерный терроризм и шантаж РФ должны быть прекращены.
По мнению аналитиков Института изучения войны, российские оккупанты пытаются сдержать возможное будущее контрнаступление ВСУ на юге Украины посредством усиления угроз на Запорожской АЭС.