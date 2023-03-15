"Життєздатне рішення": на ЗАЕС може бути забезпечена безпека, – МАГАТЕ

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що кілька місяців працював над пропозицією щодо врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС, проте вона потребує міжнародної підтримки.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про наявність "життєздатного рішення" для забезпечення безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій Збройними силами Російської Федерації. Про це глава МАГАТЕ сказав під час виступу Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, передає "Укрінформ".

"Звичайно, це (рішення – ред.) має бути політично можливим, а також життєздатним. І в мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення", — заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що працював над планом забезпечення захисту ЗАЕС протягом кількох місяців і додав, що реалізація згаданого рішення потребує підтримки з боку міжнародної спільноти.

"І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена включити аварійні дизельні генератори, що ми не повинні опинитися в такому становищі", — сказав голова організації.

Нагадаємо, що 10 березня МАГАТЕ та понад 30 країн закликали Російську Федерацію вивести своїх військовослужбовців та військову техніку з території Запорізької АЕС та передати управління станцією Україні.

Ця заява прозвучала на тлі новин про шосте знеструмлення Запорізької АЕС через обстріл ЗС РФ 9 березня. Рафаель Гроссі зазначив, що якщо так триватиме, то ситуація із ЗАЕС може погано закінчитися.

На припинення подачі електроенергії до ЗАЕС, спровокованого атакою ЗС РФ, відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава українського уряду заявив, що ядерний тероризм та шантаж РФ мають бути припинені.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти намагаються стримати можливий майбутній контрнаступ ЗСУ на півдні України через посилення загроз на Запорізькій АЕС.