"Везіння закінчиться": МАГАТЕ та понад 30 країн закликали РФ вивести війська із Запорізької АЕС

У Євросоюзі заявили, що РФ має припинити агресивну війну проти України, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили та військову техніку та почати поважати суверенітет та територіальну цілісність країни.

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Європейський Союз, а також Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія закликали Росію вивести війська з території Запорізької атомної електростанції та повернути контроль над нею Києву. Про це йдеться на сайті ЄС.

"ЄС та його держави-члени ніколи не визнають спроби Росії незаконно захопити ЗАЕС. Ми наполегливо закликаємо Росію вивести свою військову техніку і весь свій персонал, у тому числі персонал Росатому, із ЗАЕС і повернути її повний контроль її законному власнику, Україні", — йдеться у повідомленні.

Також у заяві нагадали, що з початку війни ЄС надав Україні майже 53 млн євро у вигляді допомоги, пов'язаної з ядерною безпекою, з яких 5,6 млн євро через Міжнародне агентство з атомної енергетики.

У Євросоюзі зазначили, що РФ має припинити агресивну війну проти України, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили та військову техніку та почати поважати суверенітет та територіальну цілісність країни.

Крім того, як пише CNN, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що відключення електроенергії на Запорізькій атомній електростанції в Україні має стати ще одним нагадуванням про небезпечну ситуацію, що склалася на об'єкті.

"Якщо ми дозволимо цьому продовжуватися щоразу, то одного разу наша удача закінчиться", — сказав він.

Він зазначив, що МАГАТЕ та Європа мають взяти на себе відповідальність прямо зараз і показати Росії, що з її боку потрібні конкретні дії.

"Це найбільша атомна електростанція в Європі... І що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті, і дозволяти цьому статися? Це не може продовжуватися", — зазначив Гроссі.

Нагадаємо, що раніше в Енергоатомі заявили, що Запорізька АЕС виявилася повністю знеструмлена через ракетні удари ЗС РФ. У компанії попереджають, якщо протягом певного часу зовнішнє харчування станції не відновлять, може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Станом на 6.30, як повідомляють у Міненерго, зафіксовано обстріл енергооб'єктів у семи регіонах України.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив ризики внаслідок знеструмлення Запорізької АЕС. До Ради керівників МАГАТЕ звернулося 49 держав із вимогою до Росії залишити Запорізьку АЕС.

Також нагадаємо, що 9 березня Російська Федерація провела черговий масований обстріл України ракетами. Фокус зібрав у одному матеріалі все, що відомо про це. Так, Росіяни випустили в напрямку України 81 ракету різного базування, зокрема гіперзвукові "Кинджали". У Києві двоє людей було поранено, ще троє звернулися за медичною допомогою, а на Львівщині є жертви серед цивільних.