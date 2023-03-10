"Везение закончится": МАГАТЭ и более 30 стран призвали РФ вывести войска с Запорожской АЭС

В Евросоюзе заявили, что РФ должна прекратить агрессивную войну против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и военную технику и начать уважать суверенитет и территориальную целостность страны.

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Европейский Союз, а также Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Республика Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия призвали Россию вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции и вернуть контроль над ней Киеву. Об этом сказано на сайте ЕС.

"ЕС и его государства-члены никогда не признают попытку России незаконно захватить ЗАЭС. Мы настоятельно призываем Россию вывести свою военную технику и весь свой персонал, в том числе персонал Росатома, с ЗАЭС и вернуть ее полный контроль ее законному владельцу, Украине", — говорится в сообщении.

Также в заявлении напомнили, что с начала войны ЕС предоставил Украине почти 53 млн евро в виде помощи, связанной с ядерной безопасностью, из которых 5,6 млн евро через Международное агентство по атомной энергетике.

В Евросоюзе отметили, что РФ должна прекратить агрессивную войну против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и военную технику и начать уважать суверенитет и территориальную целостность страны.

Кроме того, как пишет CNN, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отключение электроэнергии на Запорожской атомной электростанции в Украине должно послужить еще одним напоминанием об опасной ситуации, сложившейся на объекте.

"Если мы позволим этому продолжаться раз за разом, то однажды наша удача закончится", — сказал он.

Он отметил, что МАГАТЭ и Европа должны взять на себя ответственность прямо сейчас и показать России, что с ее стороны нужны конкретные действия.

"Это крупнейшая атомная электростанция в Европе… И что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате, и позволять этому случиться? Это не может продолжаться", — отметил Гросси.

Напомним, что ранее в Энергоатоме заявили, что Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из-за ракетных ударов ВС РФ. В компании предупреждают, что если в течение определенного времени внешнее питание станции не возобновят, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира. По состоянию на 6.30, как сообщают в Минэнерго, зафиксированы обстрелы энергообъектов в семи регионах Украины.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил риски в результате обесточивания Запорожской АЭС. В Совет руководителей МАГАТЭ обратилось 49 государств с требованием к России покинуть Запорожскую АЭС.

Также напомним, что 9 марта Российская Федерация провела очередной массированный обстрел Украины ракетами. Фокус собрал в одном материале все, что известно об этом. Так, Россияне выпустили в направлении Украины 81 ракету различного базирования, в том числе гиперзвуковые "Кинжалы". В Киеве двое человек были ранены, еще трое обратились за медпомощью, а во Львовской области есть жертвы среди гражданских.