"Лично хочу оценить ситуацию": глава МАГАТЭ анонсировал новую поездку на ЗАЭС

По словам Рафаэля Гросси, на ядерном объекте сложилась опасная ситуация несмотря на то, что там присутствуют атомные эксперты от международной организации.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит временно оккупированную Запорожскую АЭС. Об этом сообщает пресс-службу МАГАТЭ.

Это будет уже второй визит Гросси на территорию Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ заявил, что хочет лично проверить, происходят ли на объекте какие-то изменения.

"Я решил вновь отправиться на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы лично увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", — сказал он.

По его словам, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции в течение семи месяцев, ситуация там опасна. Угрозы ядерной безопасности крайне очевидны.

23 марта в МАГАТЭ объявили, что планы о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре отменяются.

Напомним, 22 марта Гросси заявил, что ЗАЭС могут отключить от энергосистемы Украины. По его словам, ситуация на станции остается неустойчивой и существует вероятность отключения атомной станции от последней резервной линии электропередачи.

15 марта глава МАГАТЭ сообщил, что было найдено "жизнеспособное решение" для обеспечения безопасности ЗАЭС. Он рассказал, что несколько месяцев работал над предложением касательно урегулирования ситуации на Запорожской АЭС, однако оно требует международной поддержки.