"Особисто хочу оцінити ситуацію": голова МАГАТЕ анонсував нову поїздку на ЗАЕС

За словами Рафаеля Гроссі, на ядерному об'єкті склалася небезпечна ситуація попри те, що там присутні атомні експерти від міжнародної організації.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Це буде вже другий візит Гроссі на територію Запорізької АЕС. Голова МАГАТЕ заявив, що хоче особисто перевірити, чи на об'єкті відбуваються якісь зміни.

"Я вирішив знову вирушити на Запорізьку атомну електростанцію, щоб особисто побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних і дуже складних обставинах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні", — сказав він.

За його словами, попри присутність експертів МАГАТЕ на станції протягом семи місяців, ситуація там небезпечна. Загрози ядерній безпеці вкрай очевидні.

23 березня в МАГАТЕ оголосили, що плани щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції в Енергодарі скасовуються.

Нагадаємо, 22 березня Гроссі заявив, що ЗАЕС можуть відключити від енергосистеми України. За його словами, ситуація на станції залишається нестійкою та існує можливість відключення атомної станції від останньої резервної лінії електропередачі.

15 березня голова МАГАТЕ повідомив, що було знайдено "життєздатне рішення" для забезпечення безпеки ЗАЕС. Він розповів, що кілька місяців працював над пропозицією щодо врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС, однак вона потребує міжнародної підтримки.