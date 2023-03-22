Ситуація критична: ЗАЕС можуть відключити від енергосистеми України, — МАГАТЕ

За словами гендиректора місії Маріано Гроссі, існує можливість відключення атомної станції від останньої резервної лінії електропередачі.

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Ядерна безпека на Запорізькій АЕС, захопленій російськими окупантами, залишається у нестійкому стані через ймовірність її відключення від джерел живлення. Про це в середу, 22 березня, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Маріано Гроссі.

Повідомляється, що остання резервна лінія електропередачі на 330 кіловольт ЗАЕС, пошкоджена ще 1 березня, залишається знеструмленою і знаходиться в ремонті, що "акцентує на крихкості ядерного захисту та безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції".

Протягом трьох тижнів ЗАЕС отримувала електроенергію за межами майданчика тільки від однієї головної зовнішньої лінії електропередачі, що залишилася, напругою 750 кВ. Хоча всі шість реакторів на ЗАЕС зупинено, а два перебувають у режимі гарячої зупинки, станція потребує електроенергії за межами майданчика для виконання основних функцій ядерної безпеки та захисту. Без резервної лінії будь-яке пошкодження лінії 750 кВ спричинить повну втрату всього зовнішнього електропостачання станції.

9 березня унаслідок відключення лінії 750 кВ станція втратила електроенергію за межами майданчика на 11 годин, що змусило її покладатися на аварійні дизель-генератори для охолодження реактора та виконання інших важливих функцій ядерної безпеки.

Команда місії МАГАТЕ була проінформована про те, що відновлення лінії було заплановано на 5, 10, а потім 13 березня, проте воно не вдалося. Остання дата повторного підключення запланована на 23 березня.

"Ядерна безпека на ЗАЕС залишається у нестійкому стані. Якщо це відключення від основної лінії електропередачі та ремонтні роботи будуть проводитися за відсутності лінії 330 кВ, це призведе до повної втрати електроенергії та змусить станцію всьоме покладатися на дизельні генератори — її останню лінію оборони" — сказав Гроссі.

Що сталося на Запорізькій АЕС

9 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські ракетні обстріли спровокували припинення подавання електроенергії в Запорізьку АЕС. Він зазначив, що ризики для об'єкту залишаються високими. Негативна тенденція продовжується, оскільки російські окупаційні війська залишаються на території АЕС. Персонал "Росатома" також присутній, що заважає здійснювати стабільну діяльність.

10 березня, МАГАТЕ та понад 30 країн закликали Російську Федерацію вивести своїх військовослужбовців і військову техніку з території Запорізької АЕС та передати управління станцією Україні.

Нагадаємо, 15 березня у МАГАТЕ повідомили про наявність "життєздатного рішення" для гарантування безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Втім, очевидно, поки що це рішення ні до чого не призвело.