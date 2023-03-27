"Підтримує ядерну безпеку ЗАЕС": Зеленський і Гроссі відвідали Дніпровську ГЕС (фото)

Президент України показав гендиректору МАГАТЕ пошкодження греблі на ГЕС, яку атакували російські війська. Після зустрічі із Зеленським Рафаель Гроссі вирушить на ЗАЕС в окупованому Енергодарі.

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Президент України Володимир Зеленський 27 березня відвідав разом із головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі Дніпровську гідроелектростанцію в Запоріжжі. Про це Гроссі повідомив на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, об'єкт є важливою частиною системи, яка підтримує ядерну безпеку Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Зеленський також показав гендиректору МАГАТЕ пошкодження греблі на ГЕС, яку атакували російські війська.

"Я зустрівся з Володимиром Зеленським сьогодні у Запоріжжі та провів насичений обмін думками з питань захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я підтвердив повну підтримку з боку МАГАТЕ ядерних об'єктів України", — написав Гроссі.

Крім того, 25 березня в МАГАТЕ повідомляли, що Рафаель Гроссі цього тижня відвідає захоплену російськими військами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Це буде його другий візит на об'єкт.

"Я вирішив знову поїхати на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних і дуже складних умовах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні", — сказав Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський також відвідав передові позиції Збройних сил України в Запорізькій області. Він подякував військовим за захист країни та вручив військовим ордени, а також заслухав доповідь командування про ситуацію на лінії зіткнення.

23 березня в МАГАТЕ повідомили, що не створюватимуть демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. За словами голови організації Рафаеля Гроссі, реалізація цієї ініціативи призвела б до того, що поза межами зони було б величезне скупчення озброєння.