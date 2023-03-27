Зеленський приїхав на фронт у Запорізькій області й вручив нагороди бійцям ЗСУ (відео)

Глава держави подякував військовим за захист країни й українських громадян. Він вручив військовим ордени та заслухав звіт командування щодо обстановки на лінії зіткнення.

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Президент України Володимир Зеленський 27 березня відвідав передові позиції Збройних сил України в Запорізькій області. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Глава держави подякував військовим за захист країни й українських громадян.

"Бажаю вам здоров'я, низький уклін вашим батькам. Хочу побажати нам усім перемоги та подякувати за ваш героїзм", — додав він.

Зеленський також вручив військовим нагороди з орденами та заслухав звіт командування щодо обстановки на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 26 березня в Генштабі повідомили, що російські війська продовжують наступ на Бахмут Донецької області. Водночас окупанти обороняються на Запорізькому та Херсонському напрямках.

22 березня президент відвідав позиції бійців ЗСУ на Бахмутському напрямі та вручив їм нагороди. Зокрема, у зоні бойових дій він нагородив орденом "Золота зірка" Героя України Іллю Вергуна. Він також заслухав доповідь військового командування щодо ситуації на цій ділянці фронту.

Під час свого візиту в Донецьку область Володимир Зеленський також побував на місцевій автозаправці, щоб купити собі чай. Там він сфотографувався з військовими та місцевими жителями.