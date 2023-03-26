Зосередилися у прикордонних районах: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

За інформацією українських воєнних, противник продовжує штурмувати Бахмут, а також оборонятися на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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Українські воєнні відбили понад 50 атак російських воєнних на чотирьох напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 березня.

Завдяки професійним та злагодженим діям українські воєнні відбили атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також у районі Іванівської Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії.

У Генштабі також повідомили, що на території Білорусі російські воєнні та нещодавно мобілізовані продовжують проходити підготовку перед бойовими діями.

Крім того, ЗС РФ зосередилися у прикордонних районах Курської та Білгородської областей (Росія).

Також воєнні поінформували, що противник зазнає великих бойових втрат. Тому окупанти поспіхом облаштовують воєнні госпіталі у приміщеннях лікарень, які до окупації обслуговували мирних жителів.

Так, у населеному пункті Нововасилівка Запорізької області російські війська використовують місцеву лікарню як шпиталь, у ній проходить лікування близько 200 поранених загарбників.

Місцевим жителям воєнні заборонили з'являтись на території лікарні.

Нагадаємо, 24 березня в Генштабі ЗСУ повідомили про те, що у російській армії зростає смертність після поранень. За інформацією командування, через значні втрати на фронті росіяни вирішили збільшити кількість ліжко-місць у госпіталях, які працюють на окупованій території Луганської області.

Також 18 березня Генштаб ЗСУ поінформувало те, що ЗС РФ готується до оборони Криму. На окупованому півострові Росія розмістила 90 бойових літаків та 60 гелікоптерів, розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.