Будують лінії оборони та риють окопи: у Генштабі та ГУР повідомили про підготовку РФ до оборони Криму

На окупованому півострові Росія розмістила 90 бойових літаків та 60 гелікоптерів, розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

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Росія готується до оборони окупованого Криму. Між населеними пунктами Ішунь та Воїнка російські війська почали споруджувати фортифікаційні споруди та риють окопи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 18 березня.

За інформацією командування, до виконання робіт росіяни також залучають цивільне населення, вони працюють на безоплатній основі.

Окупанти облаштовують у Криму фортифікаційні споруди та лінії оборони

17 березня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Росія створила на півострові оборонне формування та готується захищатися. Окупанти облаштовують фортифікаційні споруди та лінії оборони.

За його словами, військова інфраструктура у Криму підтримується у бойовій готовності. Тут РФ тримає потужний сухопутний та авіаційний компонент.

"У Криму розміщено потужний сухопутний та авіаційний компонент. Наприклад, це майже 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів", — сказав представник розвідки.

Вадим Скібіцький зазначив, що ЗС РФ споруджують траншеї та окопи на кримських пляжах, де, на їхню думку, "найнебезпечніші напрямки".

"Де може бути проведено морську десантну операцію, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів", — повідомив він.

Нагадаємо, 15 березня в мережі з'явилися фото оборонних споруд російських військ. Їхній противник зводить практично вздовж усієї фронтової лінії Луганської та Запорізької областей. Також ворог зміцнюється на Кримському напрямку та на підступах до Маріуполя.

7 березня у представництві президента в АРК повідомляли, що на півострів прибувають вантажівки з військовослужбовцями. За інформацією відомства, у Красноперекопську окупанти шукають робочої сили для копання окопів і просять "приходити зі своїм інструментом".

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