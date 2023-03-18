Строят линии обороны и роют окопы: в Генштабе и ГУР сообщили о подготовке РФ к обороне Крыма
На оккупированном полуострове Россия разместила 90 боевых самолетов и 60 вертолетов, рассказал представитель разведки Вадим Скибицкий.
Россия готовится к обороне оккупированного Крыма. Между населенными пунктами Ишунь и Военка росссийские войска начали сооружать фортификационные сооружения и роют окопы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке за 18 марта.
По информации командования, для выполнения работ россияне также привлекают гражданское население, они работают на бесплатной основе.
17 марта представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Россия создала на полуострове оборонное формирование и готовится защищаться. Оккупанты обустраивают фортификационные сооружения и линии обороны.
По его словам, военная инфраструктура в Крыму поддерживается в боевой готовности. Здесь РФ держит мощный сухопутный и авиационный компонент.
"В Крыму размещен мощный сухопутный и авиационный компонент. Например, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов", — сказал представитель разведки.
Вадим Скибицкий отметил, что ВС РФ сооружают траншеи и окопы на крымских пляжах, где, по их мнению "наиболее опасные направления".
"Где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей", — сообщил он.
Напомним, 15 марта в сети появились фото оборонительных сооружений российских войск. Их противник возводит практически вдоль всей фронтовой лини Луганской и Запорожской областей. Также враг укрепляется на Крымском направлении и на подступах к Мариуполю.
7 марта в представительстве президента в АРК сообщали, что на полуостров прибывают грузовики с военнослужащими. По информации ведомства, в Красноперекопске оккупанты ищут рабочую силу для рытья окопов и просят "приходить со своим инструментом".Важно