Строят линии обороны и роют окопы: в Генштабе и ГУР сообщили о подготовке РФ к обороне Крыма

На оккупированном полуострове Россия разместила 90 боевых самолетов и 60 вертолетов, рассказал представитель разведки Вадим Скибицкий.

Related video

Россия готовится к обороне оккупированного Крыма. Между населенными пунктами Ишунь и Военка росссийские войска начали сооружать фортификационные сооружения и роют окопы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке за 18 марта.

По информации командования, для выполнения работ россияне также привлекают гражданское население, они работают на бесплатной основе.

Оккупанты обустраивают в Крыму фортификационные сооружения и линии обороны

17 марта представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Россия создала на полуострове оборонное формирование и готовится защищаться. Оккупанты обустраивают фортификационные сооружения и линии обороны.

По его словам, военная инфраструктура в Крыму поддерживается в боевой готовности. Здесь РФ держит мощный сухопутный и авиационный компонент.

"В Крыму размещен мощный сухопутный и авиационный компонент. Например, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов", — сказал представитель разведки.

Вадим Скибицкий отметил, что ВС РФ сооружают траншеи и окопы на крымских пляжах, где, по их мнению "наиболее опасные направления".

"Где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей", — сообщил он.

Напомним, 15 марта в сети появились фото оборонительных сооружений российских войск. Их противник возводит практически вдоль всей фронтовой лини Луганской и Запорожской областей. Также враг укрепляется на Крымском направлении и на подступах к Мариуполю.

7 марта в представительстве президента в АРК сообщали, что на полуостров прибывают грузовики с военнослужащими. По информации ведомства, в Красноперекопске оккупанты ищут рабочую силу для рытья окопов и просят "приходить со своим инструментом".

Важно