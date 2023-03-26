Сосредоточились в приграничных районах: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте
По информации украинских военных противник продолжает штурмовать Бахмут, а также обороняться на Запорожском и Херсонском направлениях.
Украинские военные отбили более 50 атак российских военных на четырех направлениях. Об этом говорится в вечерне сводке Генштаба ВСУ за 26 марта.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям украинские военные отразили атаки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия.
В Генштабе также сообщили, что на территории Беларуси российские военные и недавно мобилизованные продолжают проходить подготовку перед боевыми действиями.
Кроме того, ВС РФ сосредоточились в приграничных районах Курской и Белгородской областей (Россия).
Также военные проинформировали о том, что противник несет крупные боевые потери. Поэтому оккупанты в спешке обустраивают военные госпитали в помещениях больниц, которые до оккупации обслуживали мирных жителей.
Так, в населенном пункте Нововасиловка Запорожской области российские войска используют местную больницу как госпиталь, в ней проходит лечение около 200 раненых захватчиков.
Местным жителям военные запретили появляться на территории больницы.
Напомним, 24 марта в Генштабе ВСУ сообщили о том, что в российской армии растет смертность после ранений. По информации командования, из-за значительных потерь на фронте россияне решили увеличить количество койко-мест в госпиталях, которые работают на оккупированной территории Луганской области.
Также 18 марта Генштаб ВСУ проинформировало том, что ВС РФ готовятся к обороне Крыма. На оккупированном полуострове Россия разместила 90 боевых самолетов и 60 вертолетов, рассказал представитель разведки Вадим Скибицкий.