"Нам за гроші": Зеленський у Донецькій області зайшов на місцеву АЗС за чаєм (відео)

Президент охоче фотографувався з усіма охочими. Глава держави наголосив, що Донбас — це українська земля, тому немає сумнівів у тому, що Україна переможе у цій війні.

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Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Донецьку область зайшов на місцеву автозаправну станцію та сфотографувався з військовими та місцевими жителями. Про це у середу, 22 березня, йдеться в офіційному телеграм-каналі президента.

"Наші люди. Наші військові. Наш Донбас. Наша Україна. Ми вдома. На рідній землі. А отже, переможемо", — сказано у дописі Зеленського.

На місцевій АЗС Зеленський взяв собі чай. Продавець заправки пожартував — "Вам за гроші?", на що президент відповів ствердно. Глава держави охоче фотографувався зі співробітниками АЗС, а також із військовими, які були поруч у цей момент.

Що робив Зеленський у Донецькій області

22 березня президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції Сил оборони у місті Бахмут Донецької області. Глава держави нагородив захисників України та вислухав доповіді щодо оперативної ситуації на цій ділянці фронту.

Також повідомлялося, що капітан Ілля Вергун, якому надали звання Героя України, отримав із рук Зеленського орден "Золота Зірка".

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя. За словами глави держави, необхідно "швидше перемогти російський терор і захистити життя".