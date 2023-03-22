"Нам за деньги": Зеленский в Донецкой области зашел на местную АЗС за чаем (видео)

Президент охотно фотографировался со всеми желающими. Глава государства подчеркнул, что Донбасс — это украинская земля, поэтому нет сомнений в том, что Украина победит в этой войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Донецкую область зашел на местную автозаправочную станцию и сфотографировался с военными и местными жителями. Об этом в среду, 22 марта, говорится в официальном телеграм-канале президента.

"Наши люди. Наши военные. Наш Донбасс. Наша Украина. Мы дома. На родной земле. А значит, победим", — сказано в посте Зеленского.

На местной АЗС Зеленский взял себе чай. Продавец заправки пошутил, — "Вам за деньги?", на что президент ответил утвердительно. Глава государства охотно фотографировался с сотрудниками АЗС, а также с военными, которые были рядом в этот момент.

Что делал Зеленский в Донецкой области

22 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции Сил обороны в городе Бахмут Донецкой области. Глава государства наградил защитников Украины и выслушал доклады касательно оперативной ситуации на данном участке фронта.

Также сообщалось, что капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины, получил из рук Зеленского орден "Золотая Звезда".

Напомним, 22 марта Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья. По словам главы государства, необходимо "поскорее победить русский террор и защитить жизнь".