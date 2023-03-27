Зеленский приехал на фронт в Запорожской области и вручил награды бойцам ВСУ (видео)

Глава государства поблагодарил военных за защиту страны и украинских граждан. Он вручил военным ордены и заслушал отчет командования по обстановке на линии соприкосновения.

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Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

Глава государства поблагодарил военных за защиту страны и украинских граждан.

"Желаю вам здоровья, низкий поклон вашим родителям. Хочу пожелать нам всем победы и поблагодарить за ваш героизм", — добавил он.

Зеленский также вручил военным награды с орденами и заслушал отчет командования по обстановке на линии соприкосновения.

Напомним, 26 марта в Генштабе сообщили, что российские войска продолжают наступление на Бахмут Донецкой области. В то же время оккупанты обороняются на Запорожском и Херсонском направлениях.

22 марта президент посетил позиции бойцов ВСУ на Бахмутском направлении и вручил им награды. В частности, в зоне боевых действий он предоставил орден "Золотая звезда" Герою Украины Илье Вергуну. Он также заслушал доклад военного командования о ситуации на этом участке фронта.

Во время своего визита в Донецкую область Владимир Зеленский также побывал на местной автозаправке, чтобы купить себе чай. Там он сфотографировался с военными и местными жителями.