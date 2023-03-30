"Защитить электростанцию уже невозможно": глава МАГАТЭ рассказал об итогах визита на ЗАЭС

По словам Рафаэля Гросси, вокруг объекта увеличилось количество российских войск, а ситуация на станции остается "неустойчивой".

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал об итогах визита на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре 29 марта. По его словам, вокруг объекта увеличилось количество российских войск, а станцию больше невозможно защитить. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

"Очевидно, что во всем этом регионе усиливается военная активность. Поэтому электростанция не может быть защищена", — сказал он.

Гросси отметил, что ситуация на ЗАЭС остается "неустойчивой", несмотря на то, что с сентября 2022 года на станции пребывают эксперты МАГАТЭ.

Это был второй визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Энергодар после того, как Россия вторглась в Украину. Он хотел лично оценить "серьезную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на объекте".

Напомним, 29 марта Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС. Он собирается стать гарантом безопасной ротации членов комиссии агентства, которая там находилась с осени прошлого года.

Перед визитом в Энергодар глава МАГАТЭ встретился с Владимиром Зеленским в Запорожье. Они посетили Днепровскую ГЭС, где президент Украины показал ему повреждения дамбы после обстрелов российских войск.

23 марта в МАГАТЭ заявили, что не будут создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. В ведомстве считают, что реализация этой инициативы привела бы к тому, что за пределами зоны было бы огромное скопление вооружения.