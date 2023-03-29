Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС, — Энергоатом

По предварительной информации, глава ведомства собирается стать гарантом безопасной ротации членов комиссии агентства, которая там находилась с осени прошлого года.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси второй раз прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома" в среду, 29 марта.

В его планах во время визита провести ревизию на Запорожской атомной электростанции, а также провести переговоры с местными атомщиками, которые работают там.

Кроме того, Рафаэль Гросси планирует выступить гарантом ротации членов постоянной комиссии агентства, которая прибыла работать на ЗАЭС еще в сентябре прошлого года.

Российские СМИ также подтверждают информацию о том, что глава МАГАТЭ прибыл в Запорожскую область.

"Он находится на АЭС с рабочим визитом. Гросси сопровождает руководство станции и технический персонал. Ситуация в самом городе сохранятся спокойная", — говорится в сообщении.

Роль МАГАТЭ в ситуации с Запорожской АЭС: что известно

Это уже второй визит Рафаэля Гросси с начала полномасштабной войны на территорию Запорожской атомной электростанции. Прошлый состоялся 1 сентября 2022 года, когда было согласовано постоянное присутствие международных экспертов на этом объекте.

По его словам, тогда он увидел "ключевые вещи", которые хотел увидеть на объекте и собрал всю важную информацию.

Напомним, 27 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Днепровскую ГЭС. Глава государства показал международному представителю повреждения дамбы на ГЭС, которую атаковали российские войска.