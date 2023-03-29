Голова МАГАТЕ Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, — Енергоатом

За попередньою інформацією, голова відомства має намір стати гарантом безпечної ротації членів комісії агентства, яка там перебувала з осені минулого року.

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Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Про це йдеться у повідомленні "Енергоатома" в середу, 29 березня.

У його планах під час візиту провести ревізію на Запорізькій атомній електростанції, а також провести переговори з місцевими атомниками, які там працюють.

Крім того, Рафаель Гроссі планує виступити гарантом ротації членів постійної комісії агентства, яка прибула працювати на ЗАЕС ще у вересні минулого року.

Російські ЗМІ також підтверджують інформацію про те, що голова МАГАТЕ прибув до Запорізької області.

"Він перебуває на АЕС із робочим візитом. Гроссі супроводжує керівництво станції та технічний персонал. Ситуація в самому місті спокійна", — йдеться у повідомленні.

Роль МАГАТЕ у ситуації із Запорізькою АЕС: що відомо

Це вже другий візит Рафаеля Гроссі з початку повномасштабної війни на територію Запорізької атомної електростанції. Минулий відбувся 1 вересня 2022 року, коли було узгоджено постійну присутність міжнародних експертів на цьому об'єкті.

За його словами, тоді він побачив "ключові речі", які хотів побачити на об'єкті та зібрав усю важливу інформацію.

Нагадаємо, 27 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Дніпровську ГЕС. Глава держави показав міжнародному представнику пошкодження греблі на ГЕС, яку атакували російські війська.