"Захистити електростанцію вже неможливо": голова МАГАТЕ розповів про підсумки візиту на ЗАЕС

За словами Рафаеля Гроссі, навколо об'єкта збільшилася кількість російських військ, а ситуація на станції залишається "нестійкою".

Related video

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про підсумки візиту на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі 29 березня. За його словами, навколо об'єкта збільшилася кількість російських військ, а станцію більше неможливо захистити. Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

"Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому електростанція не може бути захищена", — сказав він.

Гроссі зазначив, що ситуація на ЗАЕС залишається "нестійкою", попри те, що з вересня 2022 року на станції перебувають експерти МАГАТЕ.

Це був другий візит гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Енергодар після того, як Росія вторглася в Україну. Він хотів особисто оцінити "серйозну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на об'єкті".

Нагадаємо, 29 березня Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС. Він збирається стати гарантом безпечної ротації членів комісії агентства, яка там була з осені минулого року.

Перед візитом в Енергодар глава МАГАТЕ зустрівся з Володимиром Зеленським у Запоріжжі. Вони відвідали Дніпровську ГЕС, де президент України показав йому пошкодження греблі після обстрілу російських військ.

23 березня в МАГАТЕ заявили, що не створюватимуть демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. У відомстві вважають, що реалізація цієї ініціативи призвела б до того, що поза межами зони було б величезне скупчення озброєння.