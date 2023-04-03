В Нидерландах обнаружили поврежденную ядерную бомбу: эксперты рассказали, насколько это опасно

В сети было опубликовано фото бомбы B61, которая находится на хранении на авиабазе Фолькель. У бомбы значительно изменена форма хвостовой части и отсутствует элемент хвостового оперения.

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На авиабазе Фолькель в Нидерландах произошел инцидент с одной из американских ядерных бомб B61, которые являются устаревшим вооружением, но все еще хранятся на территории европейских стран. Сотрудники Федерации американских ученых (FAS) обнаружили фотографию бомбы, у которой задняя часть была, предположительно, искривлена сильным ударом, а одно из хвостовых оперений отсутствует. Об этом говорится в публикации FAS от 3 апреля.

В материале не указано где и когда была сделана фотография, но, похоже, она сделана внутри защитного авиационного укрытия на авиабазе в Нидерландах. Кроме видимых повреждений авторы публикации обратили внимание на розовый скотч, которым было заклеено отверстие в хвостовой части бомбы. При этом на фото видно, что четыре человека, трое из которых в военной форме, осматривают бомбу на предмет повреждений.

В публикации сказано, что впервые этот снимок появился в 2022 году на брифинге для студентов Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Впрочем, авторы публикации подчеркнули, что пока нет достоверной информации о том, что на фото B61 является настоящей, и ее деформация стала результатом несчастного случая, а не учебной симуляции.

Деформация ядерной бомбы В61

Однако, если на снимке действительно ядерная бомба, получившая повреждения, то это будет первый публично известный случай аварии связанной с ядерным оружием на авиабазе в Европе, написал автор доклада FAS Ханс Кристенсен.

Также было отмечено, что любое повреждение ядерного оружия, которое по американской терминологии называется "Bent spear" (Согнутое копье), обычно держится в секрете. Представитель ВВС США в Европе не стал подробно комментировать фотографию, но заявил, что США "поддерживают высочайший уровень стандартов для персонала и оборудования, поддерживающего стратегический арсенал".

"Политика США такова, что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть наличие или отсутствие ядерного оружия в любом общем или конкретном месте, включая конкретные учения или реальные операции", — заявил он.

Почему старые американские бомбы хранятся в Европе

Бомба B61 является единственным тактическим ядерным оружием, оставшимся в арсенале США, и 100 таких бомб хранятся в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. Бомбы остаются собственностью США, но экипажи самолетов из шести других союзников по НАТО обучены устанавливать их на самолеты и летать с ними. Поэтому в случае военных действий для установки бомб на самолеты союзников потребуется согласие США, группы ядерного планирования НАТО и премьер-министра Великобритании.

Такие операции с использованием ядерного оружия практикуются каждый год в ходе учений НАТО "Стойкий полдень", последние из которых прошли в ноябре. Причем после полномасштабного вторжения России в Украину к учению присоединилась и Польша.

Сторонники контроля над вооружениями давно утверждают, что B61 устарела в военном отношении и должна быть выведена из Европы в рамках шагов по разоружению. Но несмотря на поддержку инициативы со стороны Администрации президента США, лидеры европейских стран были против, а после аннексии Крыма в 2014 и вовсе отказались от этой идеи, рассматривая это вооружение, как часть "ядерного зонтика".

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В то же время некоторые специалисты считают, что бомба B61 достаточно безопасна в хранении.

"Бомба B-61 настолько безопасна, насколько может быть безопасно полностью собранное ядерное оружие. Она имеет хорошие защитные механизмы и нечувствительные взрывчатые вещества, которые не детонируют при воздействии огня, удара, осколков и т.д", — рассказал военный эксперт Эрик Шлоссер.

О безопасности бомбы пишет и Кристенсен. По его словам, вероятность получения ядерного заряда при детонации химического взрывчатого вещества в одной точке должна быть меньше, чем один к миллиону. Но если оружие повреждено, вероятность детонации существенно возрастает.

Напомним, 30 марта на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция о размещении ядерного оружия Соединенных Штатов на территории Украины или разработке Украиной собственных ядерных вооружений. В связи с этим в Кремле отреагировали на событие и предложили составить российскую "петицию об упреждающем ядерном ударе".