Меняют тактику: эксперт рассказал, на чем россияне сосредоточили ракетные удары (видео)

По словам экс-советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова, оккупанты бьют по прифронтовым городам, так как не добились поставленных целей за прошедшую зиму.

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Россияне поменяли тактику ракетных обстрелов Украины. Об этом 5 апреля рассказал бывший советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в интервью "24 каналу".

По его словам в ряде городов Украины стало спокойней, так как оккупанты сосредоточились на ударах по прифронтовым населенным пунктам.

"То, что мы видим по состоянию на сегодня — они действительно меняют тактику. Мы видим, что они заострили обстрелы именно мирного населения и гражданских домов в прифронтовых городах", — рассказал Смирнов.

При этом Смирнов отметил, что если зимой целью россиян было бить по энергетической инфраструктуре, то сейчас у них просто отсутствуют какие-либо цели.

Бывший советник министра внутренних дел отметил, что информация о том, что россияне теперь будут бить по мостам представляется маловероятной, так как точность их попаданий оставляет желать лучшего.

"Одна история, когда ты стреляешь, например в подстанцию, которая является достаточно большой по площади, другое дело — попасть в мост. Если ты не попадаешь, то [ракета] просто пойдет в воду. А это ресурс достаточно ограниченный", — рассказал Смирнов.

Напомним, 5 апреля стало известно, что россияне держат в Черном море 6 кораблей с ракетами "Калибр". Общий залп может достигать 40 ракет.

Также 5 апреля спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Российская армия стала более массово использовать управляемые авиабомбы массой в 500 и более килограмм. Разработка россиян представляет собой аналог американских JDAM, однако до зимы 2023 ее не применяли.

Ранее, 31 марта в ВСУ рассказали о новой угрозе в виде крылатых авиабомб на вооружении в ВС РФ. Бомбы могут наносить серьезный урон не только военной, но и гражданской инфраструктуре.