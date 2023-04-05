Залп — до 40 "Калибров": РФ в два раза увеличила число ракетоносителей в Черном море (видео)
Силы обороны юга Украины заметили наращивание корабельной группировки врага — в море находятся 2 подводных и 4 надводных носителя крылатых ракет. Вероятность ракетного удара по Украине увеличивается.
Российская армия держит 6 кораблей у Черного моря с ракетами "Калибр". Об этом сообщил 5 апреля спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
Два из носителей – подводные и четыре – надводные. По его оценкам, такое количество кораблей — вдвое больше, чем днем ранее.
"Общий их залп потенциально может достигать 40 ракет", – отметил Братчук.
Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона отметила, что днем 4 апреля оккупанты увеличили количество ракетоносителей.
"Корабельная группировка врага наращивается. Мы фиксируем 3 ракетоносителя, 2 из которых надводные и 1 — подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20. Вероятность ракетного удара увеличивается", — сообщила она.
По оценкам Гуменюк, активность авиации ВС РФ низкая, но ситуация может меняться довольно быстро. Российские самолеты на линии фронта применяют управляемые авиабомбы.
Военно-морские силы ВСУ уточнили, что по состоянию на 12:00 4 апреля в Черном море на боевом дежурстве находилось 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп — до 20 ракет.
В Азовском море был 1 российский корабль, в Средиземном море — до 7, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр".
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", — подытожило командование.
Напомним, что после взрывов на железной дороге в Джанкое в Черном море начало уменьшаться количество ракетоносителей "Калибров". Взрывы в Джанкое 20 марта вывели из строя узловую станцию и усложнили логистику для ВС РФ в Херсонской и Запорожской областях.
По словам командующего Военно-морскими силами, вице-адмирала Алексея Неижпапы, для эффективного поражения российских кораблей на дальней дистанции нужны противокорабельные ракеты Harpoon.