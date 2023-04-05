Залп — до 40 "Калибров": РФ в два раза увеличила число ракетоносителей в Черном море (видео)

Силы обороны юга Украины заметили наращивание корабельной группировки врага — в море находятся 2 подводных и 4 надводных носителя крылатых ракет. Вероятность ракетного удара по Украине увеличивается.

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Российская армия держит 6 кораблей у Черного моря с ракетами "Калибр". Об этом сообщил 5 апреля спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Два из носителей – подводные и четыре – надводные. По его оценкам, такое количество кораблей — вдвое больше, чем днем ранее.

"Общий их залп потенциально может достигать 40 ракет", – отметил Братчук.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона отметила, что днем 4 апреля оккупанты увеличили количество ракетоносителей.

"Корабельная группировка врага наращивается. Мы фиксируем 3 ракетоносителя, 2 из которых надводные и 1 — подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20. Вероятность ракетного удара увеличивается", — сообщила она.

Силы обороны юга отмечают низкую активность авиации ВС РФ

По оценкам Гуменюк, активность авиации ВС РФ низкая, но ситуация может меняться довольно быстро. Российские самолеты на линии фронта применяют управляемые авиабомбы.

Военно-морские силы ВСУ уточнили, что по состоянию на 12:00 4 апреля в Черном море на боевом дежурстве находилось 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп — до 20 ракет.

В Азовском море заметили 1 российский корабль

В Азовском море был 1 российский корабль, в Средиземном море — до 7, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", — подытожило командование.

Напомним, что после взрывов на железной дороге в Джанкое в Черном море начало уменьшаться количество ракетоносителей "Калибров". Взрывы в Джанкое 20 марта вывели из строя узловую станцию и усложнили логистику для ВС РФ в Херсонской и Запорожской областях.

По словам командующего Военно-морскими силами, вице-адмирала Алексея Неижпапы, для эффективного поражения российских кораблей на дальней дистанции нужны противокорабельные ракеты Harpoon.