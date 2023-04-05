Залп – до 40 "Калібрів": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (відео)
Сили оборони півдня України помітили нарощування корабельного угруповання ворога — у морі знаходяться 2 підводні та 4 надводні носії крилатих ракет. Імовірність ракетного удару по Україні збільшується.
Російська армія тримає 6 кораблів біля Чорного моря з ракетами "Калібр". Про це повідомив 5 квітня речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.
Два з носіїв – підводні та чотири – надводні. За його оцінками, така кількість кораблів — удвічі більша, ніж на день раніше.
"Спільний залп потенційно може досягати 40 ракет", – зазначив Братчук.
Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону зазначила, що вдень 4 квітня окупанти збільшили кількість ракетоносіїв.
"Корабельне угруповання ворога нарощується. Ми фіксуємо 3 ракетоносії, 2 з яких надводні та 1 — підводний. У такому разі сумарний залп "Калібрів" може досягати 20. Імовірність ракетного удару збільшується", — повідомила вона.
За оцінками Гуменюк, активність авіації ЗС РФ низька, але ситуація може змінюватись досить швидко. Російські літаки застосовують керовані авіабомби на лінії фронту .
Військово-морські сили ЗСУ уточнили, що станом на 12:00 4 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп — до 20 ракет.
В Азовському морі був 1 російський корабель, у Середземному морі — до 7, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр".
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), крім системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних судах в акваторії Азовського моря", — підсумувало командування.
Нагадаємо, що після вибухів на залізниці в Джанкої в Чорному морі зменшилася кількість ракетоносіїв "Калібрів". Вибухи в Джанкої 20 березня вивели з ладу вузлову станцію та ускладнили логістику для ЗС РФ у Херсонській та Запорізькій областях.
За словами командувача Військово-морських сил, віцеадмірала Олексія Неїжпапи, для ефективної поразки російських кораблів на дальній дистанції потрібні протикорабельні ракети Harpoon.