Залп – до 40 "Калібрів": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (відео)

Сили оборони півдня України помітили нарощування корабельного угруповання ворога — у морі знаходяться 2 підводні та 4 надводні носії крилатих ракет. Імовірність ракетного удару по Україні збільшується.

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Російська армія тримає 6 кораблів біля Чорного моря з ракетами "Калібр". Про це повідомив 5 квітня речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

Два з носіїв – підводні та чотири – надводні. За його оцінками, така кількість кораблів — удвічі більша, ніж на день раніше.

"Спільний залп потенційно може досягати 40 ракет", – зазначив Братчук.

Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону зазначила, що вдень 4 квітня окупанти збільшили кількість ракетоносіїв.

"Корабельне угруповання ворога нарощується. Ми фіксуємо 3 ракетоносії, 2 з яких надводні та 1 — підводний. У такому разі сумарний залп "Калібрів" може досягати 20. Імовірність ракетного удару збільшується", — повідомила вона.

Сили оборони півдня відзначають низьку активність авіації ЗС РФ

За оцінками Гуменюк, активність авіації ЗС РФ низька, але ситуація може змінюватись досить швидко. Російські літаки застосовують керовані авіабомби на лінії фронту .

Військово-морські сили ЗСУ уточнили, що станом на 12:00 4 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп — до 20 ракет.

В Азовському морі помітили 1 російський корабель

В Азовському морі був 1 російський корабель, у Середземному морі — до 7, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр".

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), крім системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних судах в акваторії Азовського моря", — підсумувало командування.

Нагадаємо, що після вибухів на залізниці в Джанкої в Чорному морі зменшилася кількість ракетоносіїв "Калібрів". Вибухи в Джанкої 20 березня вивели з ладу вузлову станцію та ускладнили логістику для ЗС РФ у Херсонській та Запорізькій областях.

За словами командувача Військово-морських сил, віцеадмірала Олексія Неїжпапи, для ефективної поразки російських кораблів на дальній дистанції потрібні протикорабельні ракети Harpoon.