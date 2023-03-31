Вибухи на залізниці в Джанкої зменшили кількість ракетоносців у Чорному морі, — ОК "Південь"

За словами Наталі Гуменюк, ремонтні роботи на залізниці окупанти проводять і досі, тому в морі переуває тільки один носій "Калібрів".

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У Чорному морі зменшилася кількість кораблів, які можуть запускати ракети "Калібр". Це сталося після вибухів на залізниці в Джанкої. Про це заявила речниця пресцентру сил охорони та оборони "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

20 березня в окупованому Джанкої пролунала низка вибухів. Як пізніше заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, були знищені ракети "Калібр", які транспортували залізницею. За словами Наталі Гуменюк, тепер в окупантів обмежена кількість ракет "Калібр". Ремонтні роботи в Джанкої тривають і досі. Це унеможливлює транспортування не тільки ракет, але й важкої техніки через залізницю.

"Ми це констатуємо навіть виходячи з того, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилася. Зараз у Чорному морі перебуває 10 кораблів, але ракетоносій один — той самий підводний. Тобто деякі запаси "Калібрів" усе ж таки є", — заявила Гуменюк.

Також вона додала, що зараз у Чорному морі штормить, але після покращення умов війська РФ можуть повернути більшу кількість ракетоносіїв. Українська сторона слідкуватиме за тим, чи будуть на них "Калібри".

Гуменюк заявила, що ЗС РФ намагалися перекидати ракети в окупований Крим транспортною авіацією, однак інформації про успішність операції в ОК "Південь" немає.

Нагадаємо, 20 березня в Джанкої було чутно вибухи та стрілянину, окупанти стверджували, що сталася атака безпілотників.

22 березня в ОК "Південь" Гуменюк заявила, що вибухи в Джанкої вивели з ладу вузлову станцію, це ускладнює логістику для ворога в Херсонській і Запорізькій областях.