Вибухи в Джанкої вивели з ладу вузлову станцію, — командування "Південь"

Росіянам буде важко доставляти залізницею важке озброєння, боєприпаси та особовий склад на південь — у Херсонську та Запорізьку області. Сили оборони України бачать панічні настрої в Криму — люди масово виїжджають.

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У тимчасово окупованому Джанкої внаслідок нічних вибухів пошкоджено вузлову станцію, її використання поки що неможливе. Про це сказала 21 березня голова Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Атака по вузловій станції — це один із елементів плану України, який передує активним діям, наголосила військова.

"Виснаження логістики ворога і на деяких напрямках навіть її припинення — це запорука успішних дій у майбутньому", — заявила Гуменюк.

Гуменюк говорить про вибухи в Джанкої на початку 10-ї хвилини

Пошкоджену вузлову станцію зараз не можна відновити, і метушня навколо неї свідчить про нездатність знаходження адекватного рішення, що з "цим щастям робити", додала вона.

Росіяни, на думку Гуменюк, намагатимуться якнайшвидше відновити вузол, адже їм треба доправляти залізницею важке озброєння, боєприпаси та особовий склад.

"Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними", — продовжила вона.

Гуменюк розповіла про панічні настрої в Криму — люди виїжджають із півострова, це підтверджується завантаженістю авто та залізниць.

"Це не просто сигнал, що час діяти. Це наша робота, яка однозначно визначає наміри Сил оборони України", — зазначила голова пресцентру.

За її словами, ворожа армія здивована намірами українських військових просунутися на півострів.

"Ми не зупинимося і зупинимося тільки на кордонах станом на 1991 рік", — підсумувала Гуменюк.

Генштаб ЗСУ 21 березня також звертав увагу на важливість цієї вузлової станції. Вибухи у Джанкої сильно порушать логістику ворога на півдні — у Херсонській та Запорізькій областях.

Вибухи в Джанкої 20 березня: як це було

Увечері 20 березня в Криму чули гучні вибухи, зокрема й у Джанкої. Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про знищення крилатих ракет морського базування "Калібр". Снаряди везли для підготовки до чергового масованого ракетного удару по Україні.

"Калібри" перевозили залізницею, а вибухи — це частина процесу демілітаризації Росії, додали розвідники.

Призначений окупантами "радник голови" Криму Олег Крючков говорив про відсутність пошкоджень після вибухів у Джанкої. За його інформацією, потяги йдуть за розкладом, а ракети "Калібр" не були знищені.

Російські медіа писали про поранення жителя Джанкоя нібито після атаки українського дрону. За даними пропагандистів, його поклали в реанімацію.

Нагадаємо, що в НАТО 21 березня говорили про вирішальні наступні 6 місяців великої війни з Росією. Навесні та влітку ЗСУ можуть розірвати сухопутний міст до Крим.

Фокус 20 березня писав про підрив газопроводу в центрі окупованого Сімферополя. Потужність вибуху могла становити до 200 грамів у тротиловому еквіваленті.