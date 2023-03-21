Атака БПЛА в Джанкої: чоловік потрапив у реанімацію через попадання уламка, — росЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, певний Костянтин І. під час вибухів був біля магазину на вулиці, коли йому в груди прилетів уламок. У самому приміщенні почалася пожежа.

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Мешканець кримського міста Джанкой потрапив у реанімацію після атаки нібито українського безпілотника, який, зокрема, знищив російські крилаті ракети "Калібр". Про це повідомляє російське онлайн-видання BAZA 21 березня.

За інформацією журналістів, 33-річний Костянтин І. під час вибухів перебував біля магазину на вулиці, коли йому в груди прилетів уламок. У самому приміщенні почалася пожежа.

На іншій вулиці міста було пошкоджено чотири приватні будинки. Крім цього, безпілотники спробували вдарити по професійному технікуму Джанкоя. Внаслідок атаки там пошкоджено будівлі навчального корпусу та студентського гуртожитку. Також під удар потрапила будівля вокзалу.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що на одній із дільниць міста було пошкоджено прольоти ЛЕП, ще один БПЛА впав на порожній території.

Зазначимо, що Україна не бере на себе відповідальності за вибухи у Криму 20 березня. У ГУР заявили, що загадкові вибухи продовжують процес демілітаризації РФ і готують острів до деокупації.

Тим часом в окупаційна влада Джанкоя ввела в місті режим НС "муніципального рівня".

Нагадаємо, увечері 20 березня у місті Джанкой прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, що населений пункт атакували безпілотники, кілька із них збили. Місцеві жителі розповіли, що після удару у деяких місцях зникла електрика.

Після цього в українській розвідці розповіли, що вибух знищив російські крилаті ракети морського базування "Калібр" під час їхнього транспортування залізницею.