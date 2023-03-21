Атака БПЛА в Джанкое: мужчина попал в реанимацию из-за попадания осколка, — росСМИ (фото)

По информации журналистов, некий Константин И. во время взрывов находился у магазина на улице, когда ему в грудь прилетел осколок. В самом же помещении начался пожар.

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Житель крымского города Джанкой попал в реанимацию после атаки якобы украинского беспилотника, который, в частности, уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр". Об этом сообщает российское онлайн-издание BAZA 21 марта.

По информации журналистов, 33-летний Константин И. во время взрывов находился у магазина на улице, когда ему в грудь прилетел осколок. В самом же помещении начался пожар.

На другой улице города были повреждены четыре частные дома. Помимо этого беспилотники попытались ударить по профессиональному техникуму Джанкоя. В результате атаки там повреждены здания учебного корпуса и студенческого общежития. Также под удар попало здание вокзала.

Кроме того, СМИ сообщают, что на одном из участков города были повреждены пролеты ЛЭП, еще один БПЛА упал на пустой территории.

Отметим, что Украина не берет на себя ответственность за взрывы в Крыму 20 марта. В ГУР заявили, что загадочные взрывы продолжают процесс демилитаризации РФ и готовят полуостров к деоккупации.

Тем временем в оккупационные власти Джанкоя ввели в городе режим ЧС "муниципального уровня".

Напомним, вечером 20 марта в городе Джанкой прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, что населенный пункт атаковали беспилотники, несколько из них сбили. Местные жители рассказали, что после удара в некоторых местах пропало электричество.

После этого в украинской разведке рассказали, что взрыв уничтожил российские крылатые ракеты морского базирования "Калибр" во время их транспортировки по железной дороге.