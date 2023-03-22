Взрывы в Джанкое вывели из строя узловую станцию, – командование "Юг"

Россиянам будет трудно доставлять по железной дороге тяжелое вооружение, боеприпасы и личный состав на юг — в Херсонскую и Запорожскую области. Силы обороны Украины видят панические настроения в Крыму — люди массово выезжают.

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Во временно оккупированном Джанкое в результате ночных взрывов повреждена узловая станция, ее использование пока невозможно. Об этом сказала 21 марта глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радіо Свобода".

Атака по узловой станции — это один из элементов плана Украины который предшествует активным действиям, подчеркнула военная.

"Истощение логистики врага и на некоторых направлениях даже ее прекращение — это залог успешных действий в будущем", — заявила Гуменюк.

Гуменюк говорит о взрывах в Джанкое в начале 10-й минуты

Поврежденную узловую станцию сейчас нельзя восстановить и суета вокруг нее говорит о неспособности нахождения адекватного решения, что с "этим счастьем делать", добавила она.

Россияне, по мнению Гуменюк, постараются как можно быстрее восстановить узел, ведь им надо доставлять по железной дороге тяжелое вооружение, боеприпасы и личный состав.

"Усилия подтягивать им будет нужно. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были напрасными", — продолжила она.

Гуменюк рассказала о панических настроениях в Крыму — люди выезжают из полуострова, это подтверждается загруженностью авто и железных дорог.

"Это не просто сигнал, что пора действовать. Это наша работа, которая однозначно определяет намерения Сил обороны Украины", — отметила глава пресс-центра.

По ее словам, вражеская армия удивлена намерениям украинских военных двинуться на полуостров.

"Мы не остановимся и остановимся только на границах по состоянию на 1991 год", — заключила Гуменюк.

Генштаб ВСУ 21 марта также обращал внимание на важность данной узловой станции. Взрывы в Джанкое сильно нарушат логистику врага на юге — в Херсонской и Запорожской областях.

Взрывы в Джанкое 20 марта: как это было

Вечером 20 марта в Крыму слышали громкие взрывы, в том числе и в Джанкое. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало об уничтожении крылатых ракет морского базирования "Калибр". Снаряды везли для подготовки к очередному массированному ракетному удару по Украине.

"Калибры" перевозили по железной дороге, а взрывы — это часть процесса демилитаризации России, добавили разведчики.

Назначенный оккупантами "советник главы" Крыма Олег Крючков говорил об отсутствии повреждений после взрывов в Джанкое. По его информации, поезда идут по расписанию, а ракеты "Калибр" не были уничтожены.

Российские медиа писали о ранении жителя Джанкоя якобы после атаки украинского дрона. По данным пропагандистов, его положили в реанимацию.

Напомним, что в НАТО 21 марта говорили о решающих следующих 6 месяцах большой войны с Россией. Весной и летом ВСУ могут разорвать сухопутный мост в Крым.

Фокус 20 марта писал о подрыве газопровода в центре оккупированного Симферополя. Мощность взріва могла составить до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.