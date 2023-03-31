Взрывы на железной дороге в Джанкое уменьшили количество ракетоносцев в Черном море, — ОК "Юг"

По словам Натальи Гуменюк, оккупанты до сих пор проводят ремонтные работы на железной дороге, поэтому в море находится только один носитель "Калибров".

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В Черном море уменьшилось количество кораблей, которые могут запускать ракеты "Калибр". Это произошло после взрывов на железной дороге в Джанкое. Об этом заявила представитель пресс-центра сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

20 марта в оккупированном Джанкое прозвучали ряд взрывов. Как позже заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, были уничтожены ракеты "Калибр", которые транспортировали по железной дороге. По словам Натальи Гуменюк, теперь у оккупантов ограничено количество ракет "Калибр". Ремонтные работы в Джанкое продолжаются до сих пор. Это делает невозможным транспортировку не только ракет, но и тяжелой техники через железную дорогу.

"Мы это констатируем даже исходя из того, что когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 кораблей, но ракетоноситель один — тот же подводный. То есть некоторые запасы "Калибров" все же есть", – заявила Гуменюк.

Также она добавила, что сейчас в Черном море штормит, но после улучшения условий войска РФ могут вернуть большее количество ракетоносителей. Украинская сторона будет следить за тем, будут ли на них "Калибры".

Гуменюк заявила, что ВС РФ пытались перебрасывать ракеты в оккупированный Крым транспортной авиацией, однако информации об успехе в ОК "Юг" нет.

Напомним, 20 марта в Джанкое были слышны взрывы и стрельба, оккупанты утверждали, что произошла атака беспилотников.

22 марта в ОК "Юг" Гуменюк заявила, что взрывы в Джанкое вывели из строя узловую станцию, что усложняет логистику для врага в Херсонской и Запорожской областях.