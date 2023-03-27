Потрібні далекобійніші Harpoon: Неїжпапа розповів, як боротись проти кораблів ВМФ РФ

Російські військові кораблі не наближаються до українських берегів, однак як зазначає командувач ВМС України, вони все ще можуть завдавати удари "Калібрами" по містах поза досяжності засобів ураження.

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Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що для боротьби проти російських військових кораблів на більшій дистанції необхідні далекобійні протикорабельні ракети Harpoon. Про це він сказав в інтервʼю британському виданню The Times, опублікованого 26 березня.

Для захисту українського цивільного населення необхідно нейтралізувати російські сили, які запускають крилаті ракети "Калібр". Нині військові кораблі ВМС РФ у Чорному морі не наближаються до берегової лінії України, однак ворог може запускати ракети поза досяжністю українських засобів ураження.

"Росіяни використовують анексований Крим і рухаються вздовж усього узбережжя, вибираючи позиції для завдавання ударів ракетами "Калібр" по українських містах поза зоною дії наших систем. Ось чому нам потрібні ракети більшої дальності, наприклад, Harpoon Block II, щоб знищити ці кораблі", — пояснив Неїжпапа.

Також він додав, що найголовнішою загрозою є те, що російські війська мають перевагу в повітрі над Чорним морем. Літаки ворога цілодобово несуть бойове чергування, тому ЗСУ необхідні нові літаки, щоб завоювати панування не лише в повітрі над землею, але і над морем.

Нагадаємо, 28 лютого Олексій Неїжпапа повідомив, що в Чорному морі потрібно деокупувати понад 70 тисяч квадратних кілометрів.

23 лютого у ВМС України заявили, що український флот посилився в кілька разів. Співвідношення сил було 1:12 у російський бік, а зараз 1 до 4.