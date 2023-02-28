У Чорному морі потрібно звільнити понад 70 000 кв. км, — командувач ВМС України

Олексій Неїжпапа заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російські військові кораблі було видно з Одеси неозброєним поглядом, а зараз вони не підходять до узбережжя.

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Наразі 25 000 квадратних кілометрів українського Чорного моря перебувають у сірій зоні. Звільнити потрібно понад 70 000 кв. кілометрів. Про це заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Російські кораблі не заходять на територію Чорного моря в близько 25 000 квадратних кілометрів через побоювання бути знищеним. За словами Неїжпапи, цю площу можна порівняти з розмірами Одеської чи Харківської областей. Загалом загальноекономічна зона України в Чорному морі становить понад 70 000 квадратних кілометрів, які необхідно звільнити.

Також віцеадмірал зазначив, що в перші дні повномасштабного вторгнення російські кораблі були недалеко від Одеси. Судна було видно неозброєним оком. Наразі військові кораблі не підходять до контрольованих Україною берегів.

"Збройні сили України обов'язково продовжать звільнення окупованих територій як на суші, так і в морі", — заявив Неїжпапа.

Він заявив, що 2023 стане роком розплати, а 2022 був роком незламності. За допомогою українських військових і західних партнерів Україна зможе перемогти російських окупантів, повернувши всі території та на воді.

Нагадаємо, 23 лютого у ВМС України заявили, що український флот за підсумками року посилився в кілька разів. Співвідношення сил із 1 до 12 зменшився до 1 до 4.

17 лютого в ЗСУ показали підготовку водіїв елітного підрозділу ВМС. Від навичок керування в критичній ситуації залежить життя побратимів.