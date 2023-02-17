"Особлива підготовка": у ЗСУ показали, як навчають водіїв елітного підрозділу ВМС (відео)

Від навичок водіння бійця залежить як його життя, так і життя побратимів. На полі бою може статися будь-що, тому потрібно вміти реагувати на швидку зміну ситуації.

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На півдні України проходять спеціальні двотижневі курси для водіїв одного з підрозділів Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомляється у репортажі АрміяInform.

Процес підвищення кваліфікації українських військових відбувається безперервно, наголошують журналісти. Наразі у південній частині країни проходять навчання водії. Воно триває 2 тижні і складається з двох етапів:

теоретична частина, яку відводять 102 години;

практична частина із досвідченими інструкторами.

На одному із фінальних етапів військові водії мають виконати вправу на володіння автомобілем на автодромі. Особливістю практичного етапу є те, що військові всередині перебувають у повному екіпіруванні та зі зброєю. Деякі маршрути потрібно проходити двічі — вперше проводиться розвідка місцевості, а вдруге на водіїв чекають "сюрпризи". За сценарієм екіпаж потрапляє у засідку.

[ + – ] Імітація засідки під час навчання

"Нашим завданням було максимально ускладнити шлях водіям. Для цього ми використали всілякі імітаційні засоби. Зокрема, підготовленою групою ми організували засідку, ефект несподіванки посилили застосуванням димових завіс, імітацією вибухів та здійснили умовний обстріл колони", — заявив боєць Дмитро.

Мета занять — удосконалення навичок водіїв під час їзди на високій швидкості по пересіченій місцевості. Багато в чому від навички водія залежить не лише його життя, а й життя екіпажу. Тому після закінчення навчання військових чекають контрольні заліки, після завершення яких видають спеціальне посвідчення. Мобілізований водій Олексій каже, що їзда у мирний час та у воєнний час — це різні речі. Потрібно мати навички, що дозволять реагувати на загрози.

[ + – ] Боєць Олексій каже, що потрібні спеціальні навички водіння для воєнного часу

"Знаю про це з особистого досвіду. Мені траплялося виконувати завдання під ворожим обстрілом артилерії, тому впевнено можу сказати: свою машину необхідно знати, але не менш важливо не губитися в складних ситуаціях. А їх на війні чимало", — каже Олексій.

Нагадаємо, 15 лютого в Міноборони України заявили, що для контрнаступу ЗСУ потрібно кілька місяців, оскільки військові освоюють нові види озброєнь.

17 лютого в ОК "Південь" заявили, що в Україні є потреба у мобілізаційному ресурсі, оскільки частини потрібно відправляти на ротацію.