"Особая подготовка": в ВСУ показали, как учат водителей элитного подразделения ВМС (видео)

От навыков вождения бойца зависит не только его жизнь, но и жизнь побратимов. На поле боя может произойти что угодно, поэтому нужно уметь реагировать на быструю смену обстановки.

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На юге Украины проходят специальные двухнедельные курсы для водителей одного из подразделений Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщается в репортаже АрміяInform.

Процесс повышения квалификации украинских военных проходит беспрерывно, отмечают журналисты. Сейчас в южной части страны проходят обучение водители. Оно длится 2 недели, оно состоит из двух этапов:

теоретическая часть, на которую отводят 102 часа;

практическая часть с опытными инструкторами.

На одном из финальных этапов военные водители должны выполнить упражнение на владение автомобилем на автодроме. Особенностью практического этапа является то, что военные внутри находятся в полной экипировке и с оружием. Некоторые маршруты нужно проходить дважды — первый раз проводится разведка местности, а во второй раз водителей ждут "сюрпризы". По сценарию экипаж попадает в засаду.

[ + – ] Имитация засады в ходе обучения

"Нашей задачей было максимально усложнить путь водителям. Для этого мы использовали всевозможные имитационные средства. В частности, подготовленной группой мы организовали засаду, эффект неожиданности усилили применением дымовых завес, имитацией взрывов и произвели условный обстрел колонны", — заявил боец Дмитрий.

Цель занятий — усовершенствование навыков водителей при езде на высокой скорости по пересеченной местности. Во многом от навыка водителя зависит не только его жизнь, но и жизнь экипажа. Поэтому по завершению обучения военных ждут контрольные зачеты, по завершению которых выдают специальное удостоверение. Мобилизованный водитель Алексей говорит, что езда в мирное время и в военное время — это разные вещи. Нужно иметь навыки, которые позволят реагировать на угрозы.

[ + – ] Боец Алексей говорит, что нужны специальные навыки вождения для военного времени

"Знаю об этом по личному опыту. Мне случалось выполнять задачи под вражеским обстрелом артиллерии, так что уверенно могу сказать: свою машину необходимо знать, но не менее важно не теряться в сложных ситуациях. А их на войне немало", – говорит Алексей.

Напомним, 15 февраля в Минобороны Украины заявили, что для контрнаступления ВСУ нужно несколько месяцев, так как военные осваивают новые виды вооружений.

17 февраля в ОК "Юг" заявили, что в Украине есть потребность в мобилизационном ресурсе, так как части нужно отправлять на ротацию.