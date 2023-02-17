"Сначала была волна добровольцев": потребность в мобилизационном ресурсе в Украине есть, — Гуменюк

Подразделения, находящиеся на восточном фронте, нуждаются во временном восстановлении на более спокойных территориях. Но заменить их сложно, потому что граждане не обновляют данные о себе, заявила спикер ОК "Юг".

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Законодательство Украины рассчитано на сознательных граждан, приходящих самостоятельно для обновления информации о себе. В условиях войны немногие это делают, поэтому мобилизационные меры усложняются. Кто-то прячется, а кто-то просто не знает законов, считает руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом спикер рассказала в интервью медиа "Радио Свобода".

"Можем констатировать, что законодательство о мобилизации, в частности, у нас не столь совершенно для того, чтобы оно в абсолюте помогло сейчас сформировать мобилизационный ресурс", — поделилась Гуменюк.

По ее словам, граждане должны периодически приходить в центр комплектования, обновлять данные о себе, проживать по месту регистрации и появляться за повесткой. Но сейчас в Украине так не работает.

"Очень много людей не проживает по месту регистрации и не бывает там долгое время. Очень многие специально избегают этого. Поэтому есть такие пробелы в законодательстве. Но есть план мобилизационного ресурса", — заявила руководитель прессцентра.

Даже те, у кого есть вполне реальные основания отсрочки привлечения к мобилизации, не приходят предоставить необходимые документы для этого, рассказала представитель Сил обороны юга.

"Пока мы наблюдаем все же падение энтузиазма определенного в этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные", — сообщила спикер ОК "Юг".

Наталья Гуменюк подчеркнула, что повестка вовсе не означает мгновенную отправку "на ноль". По ее словам, нарратив об этом разгоняют пропагандистские источники. Схваченные на улице военными прохожие, заверяет спикер, не оказываются на следующее утро на фронте.

Предположим, человек получил повестку. От фронта его, по словам Гуменюк, отделяют несколько этапов:

проверка данных;

медицинская комиссия (при необходимости);

уточнение обстоятельств, которые могут стать причиной отсрочки.

"Но для выяснения этого всего необходимо явиться в ТЦК и подать о себе данные. Не спорить, а отнестись с пониманием к этому, что в принципе центры комплектования пошли навстречу вам. Очень многие, кстати, говорят: а я не знал, что нужно появляться и восстанавливать", — подчеркнула спикер.

Напомним, 16 февраля полковник Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что мобилизация в Украине идет постоянно. Он также сообщал, что добровольцев сейчас меньше, чем мобилизованных. Желающих взяться за оружие было много в первые месяцы войны. Призвать могут и ограниченно пригодных, но с одним условием — только на службу в тыловые подразделения. В настоящее время мобилизуют как служивших военнослужащих, так и граждан без такого опыта. За неявку пригодного к военной службе по повестке предусмотрена уголовная ответственность.

Также 13 февраля капитан 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Ганущин сообщил, что украинская армия нуждается в обученных и мотивированных бойцах для работы с новым вооружением. Потери и освоение нового западного оружия требуют пополнения личного состава ВСУ. Именно этим вызвана, по словам военного, активизация мобилизационных мер.