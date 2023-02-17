"Спочатку була хвиля добровольців": потреба в мобілізаційному ресурсі в Україні є, — Гуменюк

Підрозділи, що перебувають на східному фронті, потребують тимчасового відновлення на більш спокійних територіях. Та замінити їх важко, бо громадяни не оновлюють дані про себе, заявила спікер ОК "Південь".

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Законодавство України розраховане на свідомих громадян, що приходитимуть самостійно для оновлення інформації про себе. В умовах війни мало хто це робить, тому мобілізаційні заходи ускладнюються. Хтось ховається, а хтось просто не знає законів, вважає керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Про це спікерка розповіла в інтерв’ю медіа "Радіо Свобода".

"Можемо констатувати, що законодавство про мобілізацію, зокрема, у нас не настільки досконале для того, щоб воно в абсолюті допомогло зараз сформувати мобілізаційний ресурс", — поділилась Гуменюк.

За її словами, громадяни мають періодично приходити в центр комплектування, поновлювати дані про себе, проживати за місцем реєстрації та з’являтись за повісткою. Та нині в Україні так не працює.

"Дуже багато людей не проживає за місцем реєстрації і не буває там довготривалий час. Дуже багато людей спеціально уникають цього. Тому є такі прогалини в законодавстві. Але є план мобілізаційного ресурсу", — заявила керівниця пресцентру.

Навіть ті, у кого є цілком реальні підстави відтермінування залучення до мобілізації, не приходять надати необхідні документи для цього, розповіла речниця Сил оборони півдня.

"Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму певного у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані", — повідомила спікерка ОК "Південь".

Наталія Гуменюк наголосила, що повістка зовсім не означає миттєве відправлення "на нуль". За її словами, наратив про це розганяють пропагандистські джерела. Схоплені на вулиці військовими перехожі, завіряє спікерка, не опиняються наступного ранку на фронті.

Припустимо, людина отримала повістку. Від фронту її, за словами Гуменюк, відділяють кілька етапів:

перевірка даних;

медична комісія (за потреби);

уточнення обставин, які можуть стати причиною відтермінування.

"Але для з’ясування цього всього необхідно з’явитися в ТЦК і подати про себе дані. Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти", — підкреслила речниця.

Нагадаємо, 16 лютого полковник Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що мобілізація в Україні йде постійно. Він також повідомляв, що добровольців нині менше, ніж мобілізованих. Охочих взятись за зброю було багато у перші місяці війни. Призвати можуть і обмежено придатних, але з однією умовою — тільки на службу у тилові підрозділи. Нині мобілізують як військовослужбовців, що служили, так і громадян без такого досвіду. За неявку придатного до військової служби за повісткою передбачена кримінальна відповідальність.

Також 13 лютого капітан 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Олександр Ганущин повідомив, що українська армія потребує навчених та вмотивованих бійців для роботи з новим озброєнням. Втрати та освоєння нової західної зброї вимагає поповнення особового складу ЗСУ. Саме цим викликана, за словами військового, активізація мобілізаційних заходів.