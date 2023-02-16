Мобілізація в Україні: обмежено придатних призивають на службу, але є умова (відео)

За словами полковника Романа Горбача, мобілізація в Україні не зупиняється, йде "постійно і без хвиль". За неявку у військкомат на медкомісію передбачено штраф, а ігнорування повістки про прибуття на військову службу тягне за собою кримінальну відповідальність.

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Представник командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів про мобілізацію та порядок призову на військову службу в умовах воєнного часу обмежено придатних чоловіків. Про це повідомляє Українська служба "Радіо Свобода".

За словами військового, з 24 лютого 2022 року мобілізація йде "постійно і без будь-яких хвиль".

"Частини постачання та тилові підрозділи"

Теоретично можливо, що обмежено придатних у час можуть призвати на військову службу. Але є обмеження: таких військовослужбовців призивають лише для проходження служби у військових частинах постачання у тилових підрозділах.

Горбач пояснив, що на час проходження військової служби основне робоче місце зберігається за співробітником, причому незалежно від різновиду служби — чи за контрактом, чи в межах загальної мобілізації.

У разі вступу на службу за контрактом потрібно зібрати більше документів, але щодо стану здоров'я — вимоги одні й ті самі.

Резерв військовослужбовців з армійським досвідом серед громадян України все ще залишається.

"Військовослужбовці, які проходили строкову та інші види армійської служби, в запасі ще є. Вони призиваються досі з мобілізації, поряд з ними призиваються і ті, які раніше не служили", — пояснив військовий, додавши, що останні призиваються лише до центрів. навчання чи навчальні частини.

Підготовка для тих, хто не служив, триває щонайменше місяць, а якщо спеціальність складна — на більший термін.

[ + – ] Полковник Роман Горбач — про мобілізацію, ухилянтів, штрафи та кримінальну відповідальність

Співвідношення добровольців та мобілізованих у ЗСУ

Охочі служити є, але зараз добровольців менше, оскільки люди, які твердо вирішили захищати батьківщину, стояли в черзі до військкоматів у перші місяці війни.

До того ж, за словами військового, військову спеціальність можна змінити, інколи перепідготовка триває до трьох місяців.

Що буде якщо не прийти за повісткою?

Щодо громадян, яким вручили повістки та які не з'явилися у військкомати для уточнення даних, передбачено штраф згідно з адміністративним кодексом.

"Якщо ж військовозобов'язаний уточнив свої дані, пройшов медобстеження, за результатами якого виявився придатним до військової служби, і після цього отримав повістку про прибуття на військову службу, і не з'явився, — за це вже передбачено кримінальну відповідальність", — пояснив Горбач.

Перехід до інших частин

Бажання військовослужбовця не відіграє вирішальної ролі.

"Перехід у Збройних Силах України здійснюється не на основі бажання військовослужбовця, а на основі рішення начальників, які мають право ухвалювати такі кадрові рішення", — уточнює Горбач.

Військові, які отримали інвалідність

У разі якщо військовослужбовець отримав інвалідність і все ж таки хоче продовжити службу, то за рішенням комісії, якщо його визнають обмежено придатним, він може бути переведений на службу, наприклад у вузи або ж інструктором.

Нагадаємо, що військовослужбовець розповів, що мобілізація в Україні продовжиться для поповнення втрат та освоєння західної техніки.

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