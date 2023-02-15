"Надо несколько месяцев": Резников озвучил сроки нового контрнаступления ВСУ

Тяжелая техника, по словам главы Минобороны, прибудет в Украину с задержкой, поскольку экипажу предстоит пройти обучение и отработать взаимодействие.

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Сроки начала контрнаступления Сил обороны Украины напрямую зависят от поставок западного вооружения и прибытия обученного экипажа. Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью "Укринформу", которое было опубликовано 15 февраля.

По его словам, во время заседания союзников в формате "Рамштайн" были озвучены конкретные сроки поставок западного вооружения в Украину.

Однако, как предупреждает Алексей Резников, прибытие тяжелой техники может затянуться на несколько месяцев, поскольку экипажу предстоит пройти соответствующее обучение.

"Техника не может зайти просто так. Наши экипажи — неважно, артиллерийские, танковые, на Bradley, на Mastiff или на Stryker, – должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, но во взаимодействии, в составе целого подразделения, например танкового батальона, и так далее. Потому что перед ними цель — выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом. И эта задача направлена, прежде всего, на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины", — продолжил глава Минобороны в общении с журналистами.

Резников отметил, что обучение, отработка взаимодействий и прибытие техники в Украину может занять несколько месяцев. А проведение контрнаступления Сил обороны Украины с участием западного вооружения будет осуществляться по решению Генштаба ВСУ.

Глава министерства отметил, что дискуссии о возможном предоставлении Киеву боевой авиации продолжаются.

"Сегодня (15 февраля — ред.) у меня не одна двусторонняя встреча, и завтра тоже пройдет много встреч на полях Рамштайна. Мы будем общаться с министрами обороны отдельных стран НАТО. Но какой будет основная авиационная платформа — время покажет", — резюмировал Резников в интервью "Укринформу".

Днем ранее, 14 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин в рамках заседания "Рамштайн-9" заявил, что союзники помогут Украине начать весеннее масштабное контрнаступление.

Несколькими днями ранее издания The NYT, комментируя возможное новое контрнаступление Украины, спрогнозировало, что ВСУ могут нанести удар по позициям ВС РФ в Мелитополе, который является важным логистическим узлом.