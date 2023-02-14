Союзники помогут Украине начать контрнаступление уже весной, — глава Пентагона (видео)

Ллойд Остин сообщил, что в "танковой коалиции" по передаче немецких танков для Украины примут участие 8 стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.

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Страны партнеры продолжат оказывать поддержку Украине в борьбе с российским вторжением, и помогут украинской армии перейти в контрнаступление уже этой весной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн.

По его словам, международное сообщество будет наращивать усилия и придумывать новые решения относительно военной помощи Киеву.

"Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", — сказал глава Пентагона.

Ллойд Остин также пообещал, что украинские партнеры будут делать все, чтобы ВСУ получили всю ту помощь, которая была обещана.

Министр обороны США сообщил, что в "танковой коалиции" по передаче немецких танков для Украины примут участие 8 стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.

[ + – ] Начало — 8:40

Напомним, 14 февраля СМИ писали, что во время встречи министры обороны НАТО могут согласовать передачу Украине истребителей F-16. Однако эта тема является долгосрочной целью для Киева, гораздо менее важной, чем насущные потребности, такие как боеприпасы.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Киеву 74 танка. Украинскую армию усилят не только советскими Т-72, но и глубоко модернизированными польскими PT-91 Twardy и немецкими Leopard 2.