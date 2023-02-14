Союзники допоможуть Україні розпочати контрнаступ уже навесні, — голова Пентагону (відео)

Ллойд Остін повідомив, що в "танковій коаліції" з передачі німецьких танків для України візьмуть участь 8 країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди.

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Країни-партнери продовжать надавати підтримку Україні в боротьбі з російським вторгненням і допоможуть українській армії перейти в контрнаступ уже цієї весни. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі "Рамштайн".

За його словами, міжнародне співтовариство нарощуватиме зусилля та вигадуватиме нові рішення щодо військової допомоги Києву.

"Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні", — сказав глава Пентагону.

Ллойд Остін також пообіцяв, що українські партнери робитимуть усе, щоб ЗСУ отримали всю ту допомогу, яка була обіцяна.

Міністр оборони США повідомив, що в "танковій коаліції" з передачі німецьких танків для України візьмуть участь 8 країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди.

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Нагадаємо, 14 лютого ЗМІ писали, що під час зустрічі міністри оборони НАТО можуть погодити передачу Україні винищувачів F-16. Однак ця тема є довгостроковою метою для Києва, набагато менш важливою, ніж нагальні потреби, такі як боєприпаси.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Варшава передасть Києву 74 танки. Українську армію посилять не лише радянськими Т-72, а й глибоко модернізованими польськими PT-91 Twardy й німецькими Leopard 2.