Польща готується передати Україні 74 танки: які машини отримають ЗСУ

Українську армію посилять не лише радянськими Т-72, а й глибоко модернізованими польськими PT-91 Twardy та німецькими Leopard 2.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що для потреб української армії передадуть 74 танки. Про це стало відомо із спільної пресконференції зі шведським головою уряду.

Українську армію посилять 14 танками Leopard 2A4, а також 30 Т-72 та 30 PT-91 Twardy. Остання машина – це польська глибока модернізація Т-72. За словами Моравецького, з 24 лютого 2022 року вони передали Україні 250 танків.

Також він висловив сподівання, що Швеція приєднається до танкової коаліції.

"Звичайно, коли справа доходить до танків, я вірю, що коаліція пожертвувань танків Leopard зростатиме. Я сподіваюся, що Швеція, яка має понад 100 Leopard, також зможе передати частину з них Україні", — заявив Моравецький.

Наразі українські танкові екіпажі вже перебувають у Польщі та освоюють німецькі Leopard 2. Українські військові позитивно відгукуються про німецькі машини та кажуть, що вони допоможуть врятувати багато життів солдатів. Навчання триватиме близько десяти тижнів. На день військові тренуються по 10-12 годин. Загалом до Польщі прибуло 105 танкістів.

Нагадаємо, 9 лютого Моравецький заявив, що Польща передасть винищувачі F-16, але не однією з перших, оскільки мають недостатній парк бойової авіації.

13 лютого стало відомо, що Австрія відмовилася навчати українських танкістів на танках Leopard. Своє рішення вони називають нейтралітетом.