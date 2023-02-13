Українські танкісти опановують Leopard 2 в Польщі (фото, відео)

Навчання проходять на полігоні у Свєнтушові, участь беруть 105 захисників України. Військові навчаються щодня по 10-12 годин вже тиждень.

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105 українських танкістів приїхали до Польщі на навчання та вже тиждень опановують керування німецькими танками. Деталями навчання на танковому полігоні з журналістами поділився Кшиштоф Сєрадзький, керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків", — пояснив керівник групи.

Навчання триватимуть місяць та займають щодня 10-12 годин. Українські військові вже досвідчені — управляли іншими танками, тож навчитися керувати Leopard 2 їм легше.

"Українці швидко вчаться, немає проблем з опануванням цієї військової техніки", — поділився Сєрадзький.

На цьому полігоні українські військові опановують танки типу Leopard 2, передані Польщею та Канадою. Поляк не виключає, що згодом на навчання приїде нова група вояк з України.

Як раніше повідомляли Reuters, зазвичай навчання керуванню танками Leopard 2 займає у Польщі 10 тижнів. Поляки вирішили зробити виняток для українських військових та скоротити цей час до 5 тижнів. Це можливо завдяки збільшенню кількості інструкторів та годин навчання. Єдиним танком, що використовувався ЗСУ в ході війни з Росією, був радянський Т-72. Однак польські інструктори завірили, що перевчитись з нього на сучасний Leopard 2 буде нескладно.

Також 3 лютого ЗМІ ділились фото з танкових навчань поблизу кордону з Білоруссю. Українські танкісти проводили навчання на тлі анонсованих постачань німецьких танків Leopard 2 та американських M1 Abrams.

Нещодавно, 9 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про пришвидшення постачання німецьких танків в Україну. Танки Leopard, за його словами, мають прибути раніше за намічені терміни та "набагато раніше за літо". Вплинула на це і здатність українців швидко опановувати нову техніку, заявив посадовець. Курси, розраховані на 3-5 місяців, українські бійці проходять за один.