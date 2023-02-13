Украинские танкисты овладевают Leopard 2 в Польше (фото, видео)

Учения проходят на полигоне в Свентушове, участие принимают 105 защитников Украины. Военные учатся каждый день по 10-12 часов уже неделю.

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105 украинских танкистов приехали в Польшу на учебу и уже неделю овладевают управлением немецкими танками. Деталями обучения на танковом полигоне с журналистами поделился Кшиштоф Серадский, руководитель учебной группы полигона 10-й бронетанковой бригады. Об этом сообщает "Укринформ".

"Речь идет о 21 экипаже танков, а также техническом персонале обслуживания танков", — пояснил руководитель группы.

Учения продлятся месяц и занимают ежедневно 10-12 часов. Украинские военные уже опытные — управляли другими танками, так что научиться управлять Leopard 2 им легче.

"Украинцы быстро учатся, нет проблем с овладением этой военной техникой", — поделился Серадский.

На этом полигоне украинские военные овладевают танками типа Leopard 2, передаваемыми Польшей и Канадой. Поляк не исключает, что впоследствии на обучение приедет новая группа солдат из Украины.

Как ранее сообщали Reuters, обычно обучение управлению танками Leopard 2 занимает в Польше 10 недель. Поляки решили сделать исключение для украинских военных и сократить это время до 5 недель. Это возможно благодаря увеличению количества инструкторов и часов обучения. Единственным танком, использовавшимся ВСУ в ходе войны с Россией, был советский Т-72. Однако польские инструкторы заверили, что переучиться из него на современный Leopard 2 будет несложно.

Также 3 февраля СМИ делились фото с танковых учений вблизи границы с Беларусью. Украинские танкисты проводили учения на фоне анонсированных поставок немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams.

Недавно, 9 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об ускорении поставок немецких танков в Украину. Танки Leopard, по его словам, должны прибыть раньше намеченных сроков и "намного раньше лета". Повлияла на это и способность украинцев быстро овладевать новой техникой, заявил чиновник. Курсы, рассчитанные на 3-5 месяцев, украинские бойцы проходят за один.