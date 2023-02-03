СМИ показали танковые учения ВСУ вблизи границы Беларуси (фото)

Учения у приграничной с Беларусью территорией проводятся на фоне анонсированных поставок немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams.

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Украинские военнослужащие проводят танковые учения возле белорусской границы. Кадры были сняты в четверг днем, 2 февраля. Об этом сообщает Sky News.

Учения возле приграничной с Беларусью территорией проводятся на фоне анонсированных поставок немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams.

[ + – ] Танковые учения ВСУ

Более того, официальный Берлин одобрил экспорт в Украину танков Leopard 1 со своих складов. О количестве поставляемой бронетехники не сообщается, но, по данным местных СМИ, ВСУ получат в распоряжение 88 транспортных средств.

Leopard 1 — более ранняя версия Leopard 2, поставки которых были анонсированы ранее после затяжных дискуссий.

Германия обязалась передать Украине 14 танков Leopard 2 и разрешить союзникам отправить их в Украину, несмотря на угрозы со стороны РФ. Тогда же Белый дом заявил, что передаст 31 танк M1 Abrams и обеспечит подготовку украинских военнослужащих.

[ + – ] Танк Leopard 2

Такой шаг со стороны Берлина позволит Португалии и Испании, у которых есть запасы этой бронетехники, также передавать их Киеву.

Напомним, что, по данным швейцарского издания NZZ, Украине начали поставлять танки после отказа от "мира в обмен на 20% территории". Сообщается, что глава ЦРУ Уильям Бернс предлагал Украине мирные переговоры в обмен на территориальные уступки, но такую идею не поддержали ни в Киеве, ни в Москве. В дальнейшем Белый дом выступил с опровержением якобы ведущихся переговоров.

Ранее Фокус сообщал, что Соледар может стать плацдармом, с которого российские войска попытаются взять в окружение ВСУ в районе Северского Донца, сообщается в сводке ISW за 2 февраля.