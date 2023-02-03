ЗМІ показали танкові навчання ЗСУ поблизу кордону Білорусі (фото)

Навчання біля прикордонної з Білоруссю території проводяться на тлі анонсованих поставок німецьких танків Leopard 2 та американських M1 Abrams.

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Українські військовослужбовці проводять танкові навчання біля білоруського кордону. Кадри було знято у четвер вдень, 2 лютого. Про це повідомляє Sky News.

Навчання біля прикордонної з Білоруссю території проводяться на тлі анонсованих поставок німецьких танків Leopard 2 та американських M1 Abrams.

[ + – ] Танкові навчання ЗСУ

Понад те, офіційний Берлін схвалив експорт в Україну танків Leopard 1 зі своїх складів. Про кількість бронетехніки, що поставляється, не повідомляється, але, за даними місцевих ЗМІ, ЗСУ отримають у розпорядження 88 транспортних засобів.

Leopard 1 — попередня версія Leopard 2, поставки яких були анонсовані раніше після затяжних дискусій.

Німеччина зобов'язалася передати Україні 14 танків Leopard 2 та дозволити союзникам відправити їх до України, незважаючи на погрози з боку РФ. Тоді ж Білий дім заявив, що передасть 31 танк M1 Abrams та забезпечить підготовку українських військовослужбовців.

[ + – ] Танк Leopard 2

Такий крок зі сторони Берліна дозволить Португалії та Іспанії, які мають запаси цієї бронетехніки, також передавати її Києву.

Нагадаємо, що за даними швейцарського видання NZZ, Україні почали постачати танки після відмови від "миру в обмін на 20% території". Повідомляється, що глава ЦРУ Вільям Бернс пропонував Україні мирні переговори в обмін на територіальні поступки, але такої ідеї не підтримали ні в Києві, ні в Москві. Надалі Білий дім виступив із спростуванням нібито переговорів.

Раніше Фокус повідомляв, що Соледар може стати плацдармом, з якого російські війська спробують взяти в оточення ЗСУ в районі Сіверського Донця, повідомляється в зведенні ISW за 2 лютого.