Німеччина почала навчати українських військових на танках Leopard, а в Австрії відмовилися

В австрійському Міноборони не збираються змінювати свої плани та продовжать діяти у межах своїх законів. В ФРН пообіцяли підготувати бійців за лічені тижні.

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Австрія не планує навчати українських військових на танках Leopard 2. Про це заявила міністриня оборони Австрії Клаудія Таннер у письмовій заяві для Ö1 Morgenjournal, пише Kurier.

В уряді Австрії зазначили, що поки що не хочуть цього робити і жодних планів щодо навчання військових з України вони не мають.

"Це було суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в межах своїх законів", — йдеться у повідомленні.

При цьому на австрійських танках Leopard 2 зараз навчаються іноземні солдати. Зокрема йдеться про бійців із країн НАТО Угорщини та Чехії.

Австрія має лише один танковий батальйон із 48 бойових танків Leopard 2, який зараз базується в Уельсі.

Чи переглядатимуть плани щодо навчання українських військових у Міноборони Австрії не повідомляли.

Тим часом у Німеччину вже прибули перші групи українських солдат для навчання, яке вже розпочалося. Воно проходить на військовому полігоні в Нижньо-Саксонському місті Мунстер, про що повідомила речниця міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.

"Курси будуть прискореними і займуть лише 6-8 тижнів. Зазвичай підготовка займає кілька років", — йдеться у публікації.

11 лютого видання Wall Street Journal повідомило, що на складах у Європі перебуває понад 2 000 Leopard 2, але далеко не всі європейські держави поки що погодилися відправити значну кількість танків Україні.

9 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що передавання танків Abrams займе "якийсь час", натомість Leopard мають прибути в країну задовго до настання літа.