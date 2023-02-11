"Сигнал тривоги": у Європі надто мало сучасних танків, які можна передати Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, на складах у Європі перебуває понад 2000 Leopard 2, але далеко не всі європейські держави поки що погодилися відправити значну кількість танків Україні.

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З того часу, як минулого місяця Берлін погодився відправити Україні танки Leopard і дозволив це робити іншим країнам, лише одна держава в Європі погодилася направити значний контингент. Про це пише видання Wall Street Journal.

У матеріалі сказано, що аналітики мають сумніви в тому, що в Україну вчасно приїде достатня кількість танків. Так, країни-члени НАТО мають менше боєздатних танків, які можна виділити Україні, ніж передбачалося. На складах у Європі знаходиться понад 2000 Leopard 2, але далеко не всі європейські держави поки що погодилися відправити значну кількість танків.

"Той факт, що бойових танків так мало і що вони настільки несумісні один з одним, слід сприймати в Європі як сигнал тривоги", — сказав Ніко Ланге, колишній високопосадовець міністерства оборони в уряді Німеччини, а нині старший науковий співробітник Мюнхенська конференція з безпеки.

Видання пише, що, наприклад, Великобританія та Франція мають найбільші збройні сили серед європейських країн НАТО. У них у розпорядженні близько 220 танків у кожної, проте незрозуміло – скільки з них справді перебувають у боєздатному стані. Приблизно така кількість танків є в Німеччині.

"Німеччині, ймовірно, доведеться зробити найбільший внесок у європейську танкову ініціативу, тому що має найбільший сукупний парк, що належить промисловості та збройним силам серед країн, які бажають брати участь", — сказала Мінна Аландер, науковий співробітник Фінського інституту міжнародних справ.

За її словами, більшість європейських країн або недостатньо танків, або мають свої обмеження через свої потреби з безпеки.

Раніше Фокус писав, що, за інформацією ЗМІ, російські військовослужбовці гинуть швидше, ніж аналітики можуть підрахувати. За словами журналіста "Медіазони" Максима Литавріна, за останні два-три тижні кількість повідомлень про загиблих помітно зросла. Працівники ЗМІ не справляються з підрахунком та залучають до цієї роботи волонтерів.

Ще нагадаємо, що в NYT назвали, де ЗСУ можуть розпочати контрнаступ. Журналісти зазначають, що РФ зміцнює свої позиції по всій лінії фронту, але Мелітополь надто важливий для окупантів як логістичний вузол, тому ЗСУ, ймовірно, атакують там.